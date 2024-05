Droits TV ‍: La Ligue 1 est vendue, BeIN Sports lâche 700 millions d'euros

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

Après des mois de négociation, BeIN Sports, presque contraint et forcé, a signé un gros chèque pour récupérer les droits TV de la Ligue 1. Il ne manque qu'un accord avec Canal+, distributeur et diffuseur, pour valider tout cela.

La chaine qatarie, qui était quasiment la dernière et donc seule solution pour sauver le football français d’une énorme crise financière, a accepté de lâcher 700 millions d’euros pour les droits télévisuels de la Ligue 1 en France, annonce RMC Sport. Un énorme effort financier de la part de beIN Sports, qui a été poussé par des pressions politiques à investir alors qu’elle essayait d’aller chercher l’équilibre financier en réduisant ses achats de droits ces dernières années. Loin des fastes des premières années avec de lourdes pertes. Mais devant le retrait de Canal+, l’offre insuffisante et même retirée par DAZN, et la proposition très légère d’Amazon pour garder un match ou deux, le choix ne pouvait plus être que BeIN Sports. Dans un secteur concurrentiel normal, la chaine sportive aurait alors profité de cette position de force pour faire baisser le prix au maximum, mais cela ne sera pas le cas. Ainsi, la somme de 700 millions d’euros va être lâchée par la chaine qatarie, et ce sera selon RMC uniquement pour les droits de la Ligue 1 en France.

Canal+ a encore un gros pouvoir de nuisance

📺 Après de longues et intenses discussions, BeIN a donné son accord à la Ligue pour valoriser ses droits TV domestiques à 700 millions d’euros à condition qu’une solution financière soit trouvée, notamment avec son distributeur Canal+. @RMCsport #RMCLive #DroitsTV — Arthur Perrot (@ArthurPerrot) May 16, 2024

Cela signifie que, sauf si l’accord comprend déjà les droits à l’étranger, peuvent s’ajouter à ces 700 millions d’euros, le montant des droits TV à l’international, qui vont aussi être gérés par BeIN normalement. Le montant pourrait passer de 80 à 200 millions d’euros, c’est du moins ce qui se disait ces dernières semaines. Si ce dernier point reste à éclaircir, il y a tout de même un dernier obstacle à franchir. Cet investissement copieux de la part de BeIN ne sera possible que si un accord est trouvé avec son distributeur pour éviter de trop importantes pertes. L’idée est de parvenir à placer deux matchs sur Canal+, qui serait alors à la fois le distributeur et le diffuseur, et devrait donc payer un certain montant à BeIN. Cela permettrait à la chaine qatarie de limiter la casse financièrement. L'idée est de rester raisonnable dans les pertes évidentes que vont provoquer l'achat des droits, et de ne pas donner l'impression de jeter l'argent par les fenêtres. Il reste à savoir ce qu’il se passera si Canal+ venait à se montrer ferme ou très gourmand, et empêchait le deal de se finaliser.

En attendant, le premier accord est trouvé, et cela va désormais discuter entre les deux chaines concernées pour le finaliser définitivement à l’heure où le championnat de Ligue 1 ferme ses portes pour cette saison ce week-end.