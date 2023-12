Arabie Saoudite ‍: Karim Benzema fait un choix radical

Dans : Arabie Saoudite.

Par Corentin Facy

Sous le feu des critiques en Arabie Saoudite, Karim Benzema n’a pas arrangé son cas après la défaite de son équipe d’Al-Ittihad face à Al-Nassr. La comparaison avec Cristiano Ronaldo est terrible pour KB9.

Adulé par les supporters d’Al-Nassr, avec qui il a encore inscrit un doublé mardi soir lors du match contre Al-Ittihad, Cristiano Ronaldo est une véritable rockstar en Arabie Saoudite. En signant en Saudi Pro League en provenance du Real Madrid l’été dernier, Karim Benzema pensait vivre le même conte de fée afin de terminer sa carrière en apothéose sur le plan financier dans un environnement où il serait idolâtré.

🚨🚨🚨



Karim Benzema désactive son compte Instagram !



🇫🇷📱 pic.twitter.com/1mE9P1KUNJ — SPL 🇸🇦 (@ActuSPL) December 27, 2023

Le plan ne se passe pas vraiment comme prévu pour Karim Benzema, malgré ses 9 buts en championnat saoudien depuis le début de la saison. Les dernières performances de l’ancien capitaine du Real Madrid ne sont pas à la hauteur des attentes et le match décevant de l’attaquant formé à l’OL face à Al-Nassr mardi soir n’a rien arrangé. Après la défaite des jaunes et noirs contre l’équipe de Cristiano Ronaldo a provoqué la furie des supporters d’Al-Ittihad, à tel point que Karim Benzema a été harcelé sur les réseaux sociaux, recevant un nombre affolant de critiques.

Karim Benzema désactive ses réseaux sociaux

Un torrent d’insultes de la part des haters qui a fait disjoncter l’ancien attaquant de l’Equipe de France à tel point que KB9 a désactivé son compte Instagram dans la journée de mercredi. En plein mercato hivernal, le divorce semble plus avancé que jamais entre Karim Benzema et les supporters de son club en Arabie Saoudite. Cela peut-il augurer un retour de l’attaquant de 38 ans dans le football européen lors des semaines à venir ? Cela reste improbable au vu du salaire monstrueux perçu par Karim Benzema en Saudi Pro League. Mais l’aventure saoudienne de Benzema tourne bel et bien au vinaigre et qui sait désormais comment elle va évoluer dans les mois à venir.