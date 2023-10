Arabie Saoudite ‍: Cristiano Ronaldo doit attendre un incroyable coéquipier

Débarqué en janvier 2023 en Arabie Saoudite, Cristiano Ronaldo se sent déjà comme chez lui dans son nouveau pays, où son fils va d’ailleurs bientôt porter le même maillot que lui.

À 38 ans, Cristiano Ronaldo continue d’enchaîner les buts. Que ce soit avec son club d’Al-Nassr, avec lequel il a marqué 11 buts et délivré six passes décisives en 11 rencontres, mais aussi avec le Portugal. Auteur de deux doublés contre la Slovaquie (3-2) et la Bosnie (5-0) en qualifications pour l’Euro 2024 durant la trêve internationale du mois d’octobre, CR7 montre qu’il a encore la forme. Mais l’ancienne légende du Real Madrid arrivera-t-il à atteindre le dernier objectif de sa carrière, à savoir celui d’évoluer dans la même équipe que son fils, Cristiano Ronaldo Jr ? Peut-être sachant que le premier garçon de CR7 réalise lui aussi une carrière de footballeur dans les catégories de jeunes.

🚨🟡🔵 Cristiano Ronaldo Jr signs with Al-Nassr U13 team — here we go!



The agreement has been signed as Cristiano’s son will start training in the next days.



He will wear number 7.



Cristiano once said: “My son tells me: dad, hold on a few more years, I want to play with you!”. pic.twitter.com/uUp25lelRJ