Droits TV ‍: France Télévisions tente sa chance, la LFP applaudit

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

Alors que la LFP est actuellement en pleine négociations avec les diffuseurs pour les droits TV de la Ligue 1 pour la période 2024-2029, une surprise s’est invitée à la table des négociations.

Amazon et DAZN ne devraient pas être les diffuseurs de la Ligue 1 la saison prochaine et depuis plusieurs semaines, les négociations se concentrent autour de Beinsports et de Canal +. Ce ticket tient plus que jamais la corde pour rafler les droits TV du championnat de France, mais de nombreux points restent encore à régler. Par ailleurs, à en croire les informations de RMC, un invité surprise a très récemment fait son apparition à la table des négociations et contre toute attente, il s’agit de France Télévisions. Non, la Ligue 1 ne sera pas diffusée en direct sur France 2 ou France 3, mais le groupe du service public a manifesté un intérêt pour le lot 5.

Le diffuseur qui obtient ce lot a l’autorisation d’exploiter les images de la Ligue 1 pour une émission en semaine. Tandis que TF1 dispose des droits pour une émission le dimanche, France Télévisions est très intéressé à l’idée de récupérer les droits du championnat de France pour renforcer son magazine « Tout le sport », diffusé tous les jours avant le programme du soir. Le groupe du service public envisage même d’aller plus loin en créant une nouvelle émission dédiée au championnat de France. Une démarche qui serait très bien perçue par la LFP puisqu’elle offrirait une superbe exposition à la Ligue 1 sur une chaine gratuite et dont les audiences sont excellentes sur la TNT. Reste maintenant à voir si les négociations aboutiront à un accord ou si un autre diffuseur tentera de rafler la mise pour ce lot 5 dont personne n’a encore vraiment parlé depuis le début des discussions.