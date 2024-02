A.Saoudite ‍: Benzema reste et promet d'amener du beau monde

Dans : Arabie Saoudite.

Par Mehdi Lunay

La crise entre Karim Benzema et Al-Ittihad semble se calmer tout doucement. Le Français a renoué avec les réseaux sociaux pour dire son attachement au club saoudien. Il en a profité pour mettre des étoiles dans les yeux des supporters saoudiens.

Le conte de fées a failli virer au cauchemar pour les supporters d'Al-Ittihad. L'été dernier, ils voyaient débarquer chez eux le Ballon d'Or en titre, Karim Benzema. L'attaquant français devait porter le club de Djeddah jusqu'au titre de champion d'Arabie Saoudite. Cependant, on en est loin sur le terrain avec une cinquième place au classement. Benzema a certes marqué 9 fois en 15 matchs de championnat mais son attitude déplaît aux supporters. Ils ne le trouvent pas suffisamment motivé pour le projet. Cela s'est confirmé en janvier puisque Benzema a quitté l'Arabie Saoudite pendant 17 jours et il a surtout montré des envies de départ. Revenu au club depuis, il n'a pas dissipé tous les doutes autour de sa personne.

Benzema promet des stars autour de lui

C'est peut-être différent depuis ce vendredi. En effet, Benzema a réactivé son compte Instagram pour montrer son attachement à Al-Ittihad. Pour ce faire, il a posté un extrait d'une interview qu'il a donné pour le magazine GQ Middle East. Au passage, il en profite pour rappeler son rôle d'ambassadeur d'Al-Ittihad et de la Saudi Pro League. Il promet d'aider son club à amener d'autres stars du football mondial.

« Le fait d'être en Arabie Saoudite est un nouveau défi qui me plaît : un projet à long terme dans un pays musulman. Je ne suis pas seulement un joueur de football en Arabie saoudite, je suis aussi un ambassadeur. Je suis ici pour faire venir de grands joueurs européens, dans un avenir proche, même s'il y en a déjà de grands dans le championnat saoudien. Notre défi est de l'élever au même niveau que les ligues européennes. J'aimerais que l'on se souvienne de moi comme de quelqu'un qui a commencé au bas de l'échelle et qui s'est frayé un chemin jusqu'au sommet tout seul, et malgré tous les obstacles que j'ai rencontrés. C'est quelque chose dont je suis vraiment fier », a t-il indiqué. Une prise de parole nécessaire pour éteindre l'incendie. Ces derniers jours, les médias locaux faisaient écho d'un violent clash entre Benzema et son entraîneur Marcelo Gallardo.