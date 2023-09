32 ballons perdus et un pétage de plomb, Neymar fait du Neymar

Dans : Arabie Saoudite.

Par Guillaume Conte

Al-Hilal a débuté la Ligue des Champions d'Asie par un piteux nul à domicile. Neymar a fait un match catastrophique, mais a évité le carton rouge par miracle.

Comme en Europe, la Ligue des Champions fait ses grands débuts en Asie. Un tournoi très prestigieux dans cette partie du monde, même s’il est coupé en deux pour éviter des déplacements, avec une zone ouest pour le Moyen-Orient, et une zone Est pour l’Asie du côté de l’Océan Pacifique. Les clubs saoudiens sont bien évidemment la grande attraction de cette nouvelle édition. Et ce n’est pas parce qu’Al Hilal a gagné deux des quatre dernières Ligues des Champions. L’afflux de stars a provoqué un véritable coup de projecteur pour cette compétition, à l’image de l’accueil incroyable reçu par le Al-Nassr de Cristiano Ronaldo à Beyrouth avant le match face à Persépolis. De son côté, le Al-Hilal de Neymar débutait par la réception du Navbahor Namangan, vice-champion d’Ouzbékistan en 2022. Et dans un match bien compliqué pour la formation de Riyad, le match nul 1-1 a été arraché au bout des arrêts de jeu, à la 100e minute. Et dans cette rencontre, Neymar s’est mis en évidence, mais pas d’une très belle façon.

Neymar à l'extrême limite du rouge

Visiblement, le Brésilien n’a pas aimé le marquage strict de la part des Ouzbeks. Sur un coup de pied arrêté, il s’est pris la tête avec un défenseur adverse, le faisant finalement chuter et tombant sur lui dans une scène confuse. Mais c’est surtout une nouvelle embrouille à la 60e minute qui a beaucoup fait parler, puisque l’ancien joueur du PSG aurait très bien pu s’en sortir avec un carton rouge. Repoussant un joueur qui voulait le gêner pour jouer vite un coup-franc, Neymar l’a fait tomber, et lui a en plus volontairement tiré dessus avec le ballon. L’arbitre n’a donné qu’un carton jaune au Brésilien, ce qui a fait grincer des dents chez les adversaires. Un avertissement qui conclu un match bien décevant de Neymar, qui a perdu 32 ballons lors de cette rencontre, signe que le « Ney » a encore bien du mal à s’adapter à ce changement de football. Un comportement qui a provoqué les moqueries et les interrogations sur son état de forme, avec notamment cette remarque acerbe : « Pourquoi Neymar cherche-t-il à prendre un carton rouge, l’anniversaire de sa soeur n’est que dans 5 mois ? ».