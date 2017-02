Real : Pérez a choisi la prochaine star des Merengue

Dans : Mercato, Liga.

Tout proche de signer à l'été 2015, David de Gea (26 ans) se retrouve de nouveau dans le viseur du Real Madrid, annonce le quotidien Marca.

Le club madrilène aurait déjà entamé les démarches pour le gardien lié à Manchester United jusqu’en 2019. Autant dire que le pensionnaire de Premier League ne lâchera pas son portier facilement, d’autant que le manager José Mourinho tient à l’Espagnol qui sauve régulièrement les Red Devils. On parle pourtant d’un montant de 65 M€ pour faire craquer la direction mancunienne, sachant que De Gea serait toujours intéressé par la Casa Blanca, même s’il refuse d’en parler publiquement.

« Personne ne sait ce qui peut se passer à l'avenir, a réagi le dernier rempart de MU interrogé par As. Je suis très heureux ici, c'est un grand club. En Angleterre, les gens aiment beaucoup le football. Le Real ? Je n'en parlerai pas. Je ne parlerai plus de ça. Je dois resté concentré sur mon club. » Du côté merengue, le président Florentino Pérez a démenti. « Nous ne travaillons pas sur la piste De Gea, a certifié le dirigeant à la presse espagnole. Nous ne ferons rien avant la fin de la saison. Nous sommes contents de Keylor Navas. » Ce qui n’empêche pas le Real de courir après De Gea depuis plus d’un an...