PSG : Las Palmas confirme un accord pour le prêt de Jesé

Dans : Mercato, PSG, Liga.

Dans les tuyaux depuis plusieurs semaines, le prêt de Jesé Rodriguez à Las Palmas est désormais acté. En effet, ce lundi, le président du club espagnol a confirmé la nouvelle sur les ondes de UD Radio. « L’opération Jesé est pratiquement terminée, il y a un accord total. L’intention c’est de le présenter demain après-midi au Stade devant tous les supporters. Il arrive ici en perdant beaucoup d’argent, mais il a préféré défendre les couleurs de Las Palmas. On a besoin du plus grand nombre possible de supporters lors de la présentation de Jesé », a avoué Miguel Angel Ramirez, qui confirme donc que l'attaquant espagnol va quitter le Paris Saint-Germain jusqu'à la fin de la saison seulement quelques mois après son arrivée du Real Madrid.