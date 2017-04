OM : Marseille freine sur Giroud, et accélère sur Koscielny

Dans : Mercato, Ligue 1, OM, Premier League.

Alors qu’une offre de 10 ME est dans les tuyaux concernant Aymen Abdennour, l’Olympique de Marseille continue à s’activer en coulisses afin de monter une défense centrale très compétitive la saison prochaine. Si les noms d’Adil Rami ou de Francesco Acerbi ont également été évoqués dans la cité phocéenne, c’est celui de Laurent Koscielny qui revient ce dimanche. Selon les informations de Téléfoot, le club phocéen aurait ciblé l’international français. L’OM aurait même transmis une première offre concrète au joueur, également courtisé par Pep Guardiola, qui entend bien renforcer son axe défensif cet été à Manchester City. L’émission dominicale de TF1 précise néanmoins que c’est Arsène Wenger qui aura le dernier mot dans ce dossier et que pour l’instant, l’Alsacien ne s’est pas prononcé concernent l’avenir du joueur.

En plus de Laurent Koscielny, l’Olympique de Marseille vise un autre joueur du club londonien : Olivier Giroud. Confirmé par France Football cette semaine, la piste n’est pas prioritaire selon Téléfoot. Effectivement, il n’y aurait aucun contact entre l’attaquant de l’Equipe de France et la direction phocéenne pour l’heure, alors que l’ancien joueur du MHSC a encore trois ans de contrat à Arsenal. Quoi qu’il en soit, l’OM avance ses pions avant ce mercato estival, et les premières rumeurs laissent clairement penser que l’effectif du club phocéen sera renforcé de manière considérable à l’intersaison.