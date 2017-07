OL ou OM : Giroud annonce qu'il « veut rester » à Arsenal

Dans : Mercato, OM, OL, Premier League.

Annoncé dans le viseur de l’Olympique de Marseille et d’un degré moindre dans celui de l’Olympique Lyonnais, Olivier Giroud est bien loin d’avoir quitté Arsenal. Malgré la très probable arrivée d’Alexandre Lacazette à Londres, le buteur de l’Equipe de France pourrait tenter de regagner sa place aux yeux d’Arsène Wenger pour se relancer. C’est du moins ce qu’il a déclaré au site officiel des Gunners.

« J'ai gagné quelques titres dans ma carrière, c'est une chose importante, mais il y a une autre chose qui est importante pour moi, c'est que les gens vous considèrent comme un combattant fidèle, qu'ils voient que vous faîtes toujours de votre mieux pour l'équipe. Et c'est pourquoi je veux continuer avec Arsenal et toujours faire de mon mieux pour cette équipe. J'aimerais gagner un autre titre et si possible aller au bout de mon contrat (jusqu'en 2020). C'est ce qui me motive, toujours faire de mon mieux pour rendre ma famille fière » a-t-il confié. Des déclarations claires et sans équivoques. La position d’Arsène Wenger sera donc décisive dans ce dossier. Le manager français sait qu’il pourra compter sur un joueur irréprochable et motivé, comme il l’a toujours été depuis son arrivée en Angleterre.