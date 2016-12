OL-Bordeaux-OM : Trémoulinas offert sur un plateau

Dans : Mercato, OL, Bordeaux, OM, Liga.

L’aventure de Benoit Trémoulinas à Séville se termine de manière très décevante, mais cela pourrait faire les affaires de plusieurs clubs français.

En effet, à six mois de la fin de son contrat, l’ancien bordelais n’a toujours pas joué cette saison, la faute à une opération du ménisque en mai dernier et une longue convalescence. Trop longue au goût du club andalou, qui ne croit plus en lui et lui a signifié, selon ABC Sevilla, qu’il pourrait être libéré des derniers mois de son contrat s’il trouvait un point de chute à sa guise.

Cela veut tout simplement dire que, en cas de belle offre, il pourra rejoindre gratuitement un club de son choix, Séville ne demandant pas d’indemnités. Une donne qui risque de faire saliver plusieurs clubs français, et notamment ceux qui suivaient déjà l’international français, comme Lyon, Marseille et surtout Bordeaux, qui rêve de faire venir son ancien joueur. A 31 ans, le pari vaut le coup d’être tenté pour plusieurs formations de la première partie du tableau qui ont clairement affiché leur besoin de recruter un arrière gauche.