OL/ASM/LOSC : Le prix de Pépé grimpe en flèche

Toujours suivi par plusieurs clubs français et européens, Nicolas Pépé ne sera pas bradé par le SCO d’Angers cet hiver. Il y a un an de cela, le club du Maine-et-Loire avait sorti les crocs pour conserver Cheikh N’Doye, affichant une fermeté totale pour s’opposer à son départ sans une offre à 10 ME, et conservant ainsi son capitaine sénégalais. Pour Nicolas Pépé, ce sera encore plus cher, a fait savoir le président angevin Saïd Chabane sur Foot Mercato. Lyon, Monaco et Lille, pour les clubs de Ligue 1 qui ont fait part de leur intérêt, sont prévenus.

« Il y a Nicolas Pépé. Il est suivi par trois clubs français, un club allemand et un club anglais. Lyon a fait partie des clubs qui étaient intéressés. Lille et Monaco également. Si les clubs croient en lui et payent ce que nous on demande, il partira. Sinon, il ne partira pas. 10 millions d’euros pour Pépé ? Oh même un petit peu plus ! C’est un joueur qui, s’il continue sur cette lancée, peut faire de belles choses. Il est assimilé à un joueur comme Dembélé. Je crois que Dembélé a déjà son niveau de prix. Je ne vois pas pourquoi à terme on ne demanderait pas ce genre de prix pour Nicolas Pépé », a prévenu sur Foot Mercato le dirigeant angevin, qui laisse donc entendre qu’il faudra une offre à hauteur de 15 ME pour rafler la mise. Et ce pourrait d’autant plus facilement arriver que Nicolas Pépé est pressenti pour finalement ne pas faire la CAN qui débute dans quelques jours. De quoi faciliter son transfert.