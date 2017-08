Deux jours après avoir résilié d'un commun accord son contrat avec le Zénith Saint-Pétersbourg, Yohan Mollo s'est engagé ce jeudi soir avec Fulham. L'ancien joueur de Caen, Monaco et l'ASSE, notamment, a signé pour deux ans avec le club de D2 anglaise.

CONFIRMED: Yohan Mollo joins #FFC in a deal which could see the player at the Club for the next two years ✍️



