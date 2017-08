Officiel : Karamoh prolonge à Caen... et part à l'Inter Milan

Dans : Mercato, SMC, Serie A.

C'était l'un des feuilletons de l'été en Ligue 1, et il est désormais bouclé. Révélation de la saison dernière à Caen, Yann Karamoh finit bel et bien sa course à l'Inter Milan, mais pas forcément sous la forme voulue. Puisque le Stade Malherbe vient d'annoncer que l'attaquant de 19 ans a prolongé son contrat jusqu'en 2020... avant d'être prêté pour deux ans avec option d'achat au club italien.