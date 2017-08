Officiel : Foyth tourne le dos au PSG et signe à Tottenham

Annoncé plusieurs fois comme étant très proche du Paris Saint-Germain durant ce mercato, Juan Foyth a finalement signé avec Tottenham ce mercredi après-midi. Le défenseur argentin de l'Estudiantes semblait préférer rejoindre les Spurs, étant conscient que le PSG ne pourrait peut-être pas lui accorder autant de temps de jeu qu'il le souhaitait. Foyth s'est engagé jusqu'en 2022 avec Tottenham.

We are delighted to announce the signing of Juan Foyth from Estudiantes. ✍️#WelcomeFoyth pic.twitter.com/PAc2VuBkpn