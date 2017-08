Mercato : Un flop de Premier League recale le LOSC et l'OM

Dans : Mercato, OM, LOSC, Premier League.

A moins de deux jours de la fin du mercato estival, plusieurs équipes de Ligue 1 recherchent encore à renforcer leur attaque. Outre Bordeaux ou Saint-Etienne, le LOSC et Marseille sont également à l’affût et souhaitent recruter un numéro neuf d’ici jeudi soir. Au cours des dernières heures, les deux formations de Ligue 1 ont vu une piste commune se refermer brutalement.

En effet, la Cadena SER indique ce mercredi que le LOSC et l’OM faisaient partie des prétendants à la signature de Lucas Pérez, indésirable à Arsenal, qui compte déjà Giroud, Lacazette et Welbeck dans ses rangs. Néanmoins, le principal intéressé n’a qu’une seule idée en tête : rallier le Deportivo La Corogne, club qu’il a quitté l’été dernier. Pour l’heure, aucun accord n’a encore été trouvé entre le club espagnol et les Gunners, qui avaient recruté le joueur pour 20ME il y a un an.