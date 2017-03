Mercato : Un départ d'Aubameyang, Dortmund fait la sourde oreille

Dans : Mercato, Bundesliga.

Auteur d’un triplé contre Benfica (4-0) mercredi, en huitième de finale retour de la Ligue des Champions, Pierre-Emerick Aubameyang (27 ans) a confirmé son statut au Borussia Dortmund.

Supporters, coéquipiers, dirigeants… Tout le monde au club sait à quel point l’attaquant gabonais est indispensable à la pointe de l’attaque. Autant dire que la simple hypothèse de son départ fait déjà trembler du monde du côté du Signal Iduna Park. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle Aubameyang a reçu l’ordre de ne plus s’exprimer sur son avenir dans la presse, lui qui n’a jamais caché son attirance pour le Real Madrid. Pourtant, le directeur général Hans-Joachim Watzke fait comme si de rien n’était.

« Je n’ai jamais eu le sentiment qu’Aubameyang pouvait nous quitter, a osé le dirigeant de Dortmund dans les colonnes de Bild. Je pense qu’il sent qu’une grande équipe se construit ici. Je vois comment il se comporte avec les joueurs comme Dembélé, Reus, Pulisic, et tous les autres d’ailleurs. Voilà pourquoi je ne pense pas à son départ. Après, si Aubam éprouve le désir de partir, eh bien nous prendrons place autour d’une table et nous en discuterons. Mais encore une fois, je n’ai pas le sentiment que c’est le cas. » A noter que l’ancien Stéphanois n’est pas en position de force avec son contrat qui expire en 2020.