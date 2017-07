Mercato : Un club tombe d'accord avec Martial, mais MU refuse

Dans : Mercato, Premier League, Serie A.

Relégué dans la hiérarchie offensive de Manchester United depuis l'arrivée de José Mourinho, Anthony Martial est clairement sur le départ cet été, et l'Inter Milan pourrait décrocher le pompon.

Après une première saison parfaite sous les couleurs des Red Devils en 2016, Martial a vu sa situation se gâter à Manchester avec l'arrivée de Mourinho l'été dernier. Auteur de cinq petits buts en Premier League l'an dernier, derrière le tout puissant Zlatan Ibrahimovic, l'attaquant français a mangé son pain noir sans broncher. Mais cette saison et alors que Romelu Lukaku est venu renforcer l'attaque mancunienne, Martial ne veut pas se laisser marcher sur les pieds, et il entend bien prendre son avenir en main en quittant probablement Old Trafford.

En effet, selon Sky Italia, l'Inter Milan fait actuellement le forcing pour sortir Martial de ce mauvais pas. Prêts à accueillir l'ancien Monégasque en prêt cet été, les Nerazzuri auraient même trouvé un accord contractuel avec l'international français. Sauf qu'il y a un hic. Le dossier semble effectivement bloqué car MU refuse de prêter son joueur, puisque le club anglais veut soit garder son attaquant, soit le vendre dans un transfert sec d'au moins 35 ME. De quoi refroidir l'Inter ? Peut-être pas car les nouveaux investisseurs chinois sont prêts à faire des folies pour se renforcer cet été, et surtout pour concurrencer le Milan AC, en train de réaliser un très grand mercato d'été.