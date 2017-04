Mercato : Top avec Bielsa, flop à Stoke, direction la Turquie pour Imbula ?

Dans : Mercato, Premier League, OM.

Franchement à la peine du côté de Stoke City, où il ne parvient pas à s’imposer depuis son arrivée à l’été 2016, Giannelli Imbula devrait changer d’air lors du mercato estival. Alors qu’il avait été plutôt mis en valeur sous les ordres de Marcelo Bielsa à l’Olympique de Marseille et qu’il a alterné le bon et le moins bon à Porto il y a un an, le milieu défensif de 24 ans garde une belle cote en Europe.

Selon les informations du média turc Fotomaç, Galatasaray serait intéressé par le profil de l’ancien havrais. Effectivement, le club cherche à remplacer Nigel De Jong (32 ans), franchement sur le déclin depuis plusieurs mois maintenant. Le plus étonnant reste la somme que seraient prêts à mettre sur la table les dirigeants de Galatasaray. Le quotidien sportif affirme que le club stambouliote pourrait monter jusqu’à 15 ME pour s’attacher les services de l’ancien milieu de terrain de l’Olympique de Marseille. Une belle somme qui devrait faire réfléchir sérieusement Stoke City, le club anglais cherchant une porte de sortie à son flop estival acheté tout de même pour 25ME.