Mercato : Tolisso ou Fabinho, le PSG dit non

Dans : Mercato, Ligue 1, Monaco, PSG.

La perte du titre de champion de France est presque totalement actée du côté du Paris Saint-Germain, la défaite de dimanche soir à Nice ayant définitivement plombé les derniers maigres espoirs du club de la capitale de dépasser l'AS Monaco. Et c'est désormais une évidence, le PSG va devoir se remuer lors du mercato afin de construire une équipe nettement plus fiable pour la saison prochaine, l'effectif actuel étant trop soumis à des soubresauts incompréhensibles.

Et déjà des premiers noms circulent pour le prochain marché estival des transferts. C'est ainsi que ces dernières semaines, ceux de Corentin Tolisso et de Fabinho circulaient au Paris Saint-Germain. Mais ce mardi, Le Parisien réfute l'intérêt du PSG pour le milieu de terrain de l'Olympique Lyonnais tout comme pour celui de l'AS Monaco. Le quotidien régional confirme cependant que les dirigeants du Paris Saint-Germain s'activent pour recruter un milieu de terrain issu d'un club de Ligue 1, sans en dire plus sur cette piste française.