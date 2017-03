Mercato : Rooney, non à la Chine, oui à Everton ?

Dans : Mercato, Premier League.

Annoncé tout proche d’un club chinois cet hiver, Wayne Rooney a finalement décidé de continuer l’aventure à Manchester United, où il n’est plus vraiment un joueur majeur aux yeux de José Mourinho.

Néanmoins, le manager portugais s’est montré très clair avec celui qu’il appelle « une légende du club » : il ne le poussera pas vers la sortie. La réalité du terrain laisse toutefois entrevoir une poursuite de carrière loin de Manchester United pour l’international anglais. Mais au lieu de la Chine, qui lui faisait pourtant un pont d’or, Sky Sports révèle que Rooney serait plutôt partant pour un retour à Everton. Le natif de Liverpool a explosé sous le maillot des Toffees avant de rapidement rejoindre Manchester United il y a 12 ans de cela.

Au mois de janvier, Everton a approché les Red Devils pour discuter d’un éventuel prêt pour la fin de la saison, mais il s’agissait plutôt de tâter le terrain en vue d’un transfert l’été prochain. Celui-ci ne sera pas gratuit, Rooney ayant encore deux ans de contrat, et il y a fort à parier que le club mancunien n’y sera pas forcément très favorable. En effet, entre la Chine et Everton, il risque d’y avoir une grosse différence en ce qui concerne le montant de l’indemnité de transfert, et pour une fois, ce ne sera pas favorable à une formation de Premier League.