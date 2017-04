Mercato : PSG, ASM, l'Inter compte se servir chez les grands de L1

Dans : Mercato, PSG, Monaco, Serie A.

Après un recrutement ambitieux l’été dernier, l’Inter Milan devrait être très présent sur le marché des transferts dès le mois de juillet.

Le recrutement a été ambitieux l’été dernier à l’Inter Milan, après l’arrivée au club du nouveau propriétaire Jindong Zhang. Néanmoins, le club italien ne retrouvera pas la Ligue des Champions à l’issue de la saison, puisque le club n’est que septième de Série A après son match nul face au Milan AC ce week-end (2-2).

Pour retrouver les sommets européens, le club sera à nouveau être très actif sur le marché des transferts cet été. Selon les informations du Corrieredellosport, il est bien possible que le club milanais se penche sérieusement sur certains joueurs de Ligue 1. Deux en particulier intéresseraient fortement la direction sportive du club : Fabinho et Marquinhos. Il faut dire que, toujours selon le média italien, l’Inter Milan va avoir les moyens de ses ambitions : 150 ME devraient être déboursés sur les deux prochains mercatos. De quoi faire céder l’AS Monaco et le Paris Saint-Germain ? Rappelons tout de même que Marquinhos, lié au Paris Saint-Germain jusqu'en 2019 n'a toujours pas prolongé. Quant à Fabinho, de grands clubs sont sur les rangs. Ces derniers temps, le Real Madrid ou encore Manchester United a été évoqué. Rien que ça...