Mercato : Nani à la Lazio Rome pour 15 ME

Dans : Mercato, Foot Europeen, Liga, Serie A.

La Lazio Rome, qui a perdu Baldé Keita parti rejoindre l’AS Monaco, a bouclé la venue de Nani. L’ailier portugais de 30 ans, passé notamment par Manchester United et Fenerbahçe, débarque en provenance de Valence. Il est arrivé ce jeudi matin à Rome pour passer sa visite médicale et signer son contrat, pour un prêt avec option d’achat obligatoire ou un transfert sec se montant à 15 ME, annonce la presse italienne.