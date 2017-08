Mercato : L'OM débarque dans le dossier Jovetic, l'ASM aussi !

Dans : Mercato, OM, Monaco, Ligue 1.

Toujours à la recherche d’un attaquant pour conclure en beauté le mercato, l’OM pourrait relancer une piste évoquée au cœur de l’été.

Qui sera le prochain attaquant de l’Olympique de Marseille ? A quatre jours maintenant de la fin du mercato, la question est sur toutes les lèvres dans la cité phocéenne. Ces dernières heures, le nom d’Islam Slimani (Leicester) a filtré. Mais selon le journaliste italien Alfredo Pedulla, la priorité d’Andoni Zubizarreta serait tout autre.

En effet, l’OM aurait relancé la piste menant à Stevan Jovetic, l’attaquant monténégrin de l’Inter Milan. Mais visiblement, les décideurs olympiens pourraient se heurter à un obstacle non négligeable : la concurrence de l’AS Monaco, qui pense également à l’ancien joueur du FC Séville en cas de départ (fort probable) de Kylian Mbappé. Le salaire du joueur (2,5 ME par an) ne serait un problème pour aucune des deux équipes de Ligue 1, championnat qui a de l’estime dans l’esprit du joueur selon Alfredo Pedulla. Reste donc maintenant à savoir qui saura conclure l’affaire le plus vite. Et tant que le transfert de Kylian Mbappé au PSG n’est pas officiel, l’OM a les mains libres… Pour combien de temps encore ?