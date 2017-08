OM : Zubizarreta cible Slimani, mais Leicester est dur en affaire

Dans : OM, Mercato, Premier League.

En quête d'un nouvel attaquant de pointe, l'Olympique de Marseille a coché le nom d'Islam Slimani, mais Leicester se montre intransigeant d'un point de vue financier.

J-4 avant la fermeture du mercato estival. L'OM n'a donc plus que quelques heures pour trouver son fameux buteur de classe internationale capable de faire briller son Champions Project en Ligue 1 et en Europa League. Mais pour l'instant, aucun dossier ne semble en bonne voie. Tous ont échoué, et Andoni Zubizarreta tente actuellement le tout pour le tout pour trouver le joueur idoine. Les pistes se multiplient donc, et celle menant à Islam Slimani est bien réelle.

Selon L'Equipe, le directeur sportif phocéen a contacté Leicester pour savoir si le transfert de l’international algérien était possible cet été. Sauf que si le joueur de 29 ans ne fait plus trop partie des plans de Craig Shakespeare, les Foxes ne veulent pas le brader pour autant. Pour acheter Slimani cet été, l'OM devra débourser au moins 30 ME. Un prix élevé, mais dans les cordes de Marseille, qui devra de toute façon sortir le chéquier si le club marseillais veut combler le manque offensif de l'effectif de Rudi Garcia. Surtout que le temps presse...