Mercato : Deux clubs raflent la mise pour Diego Costa, pas l'OM

Ecarté par Antonio Conte, qui compte sur Michy Batshuayi et sur Alvaro Morata cette saison, Diego Costa cherche toujours un point de chute à trois jours de la fin du mercato. Comme cela était pressenti en début de mercato, c’est vers l’Atlético Madrid que devrait se diriger l’international espagnol. En effet, le Daily Mirror confirme ce mardi les dernières informations de plusieurs médias espagnols, qui expliquaient que Chelsea et les Colchoneros étaient proches d’un accord entre 35 et 40ME pour le buteur des Blues.

Par ailleurs, le Mirror confirme également que le joueur pourrait être prêté six mois à Everton en attendant de pouvoir jouer pour l’Atlético, le club étant interdit d’enregistrer de nouveaux joueurs jusqu’en janvier 2018. Plus surprenant, le tabloïd anglais explique que l’OM a formulé une offre de près de 30ME pour Diego Costa la semaine dernière. Difficile cependant de croire que le club phocéen aurait pu s’aligner sur le salaire astronomique du joueur, qui aurait complètement explosé les plus hauts salaires du vestiaire de l’OM, que sont actuellement ceux de Payet et Luiz Gustavo…