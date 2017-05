Mercato : Batshuayi proche d'un retour à l'OM ou à Monaco ?

Dans : Mercato, Ligue 1, OM, Monaco, Premier League.

Remplaçant à Chelsea dans l’ombre de Diego Costa depuis le début de la saison, Michy Batshuayi va-t-il rester à Londres la saison prochaine ? La question se pose toujours malgré le but du titre inscrit par l’international belge samedi sur la pelouse de West Bromwich Albion (0-1). Selon les informations du Mirror, la direction de Chelsea n’a pas encore pris de décision définitive concernant l’avenir de l’ancien buteur de l’Olympique de Marseille, transféré pour plus de 40 millions d’euros il y a un an.

Effectivement, les dirigeants de Chelsea attendent de savoir de quoi sera fait le futur de Diego Costa, toujours très courtisé en Chine et qui pourrait quitter le club cet été. Néanmoins, plusieurs prétendants se sont d’ores et déjà positionnés sur Michy Batshuayi. Toujours selon des sources citées par le Mirror, West Ham surveille avec attention la situation du jeune buteur. Mais deux clubs de Ligue 1 sont également à l’affût : l’AS Monaco, qui pourrait perdre Radamel Falcao, Valère Germain ou Kyllian Mbappé, et l’Olympique de Marseille, dont l’objectif cet été sera de recruter un ou deux attaquants (selon la décision prise concernant Bafétimbi Gomis). Quoi qu’il en soit, l’équipe qui voudra recruter l’attaquant de 23 ans devra y mettre le prix. Car malgré une saison quasi blanche, « Michy » ne partira sans doute pas pour moins de 30 millions d’euros, au minimum, alors que Chelsea a déjà ciblé Romelu Lukaku pour le remplacer…