Mercato : 100 ME, cinq clubs... La bataille commence pour Griezmann

Dans : Mercato, Liga, Premier League, PSG.

Star montante du football mondial, Antoine Griezmann attise toutes les convoitises des plus grands clubs européens. Et Eric Olhats n'a pas caché la vérité...



La saison dernière, Antoine Griezmann a tutoyé les sommets, que ce soit avec l'Atlético et une finale de la Ligue des Champions ou avec l'équipe de France et une finale à l'Euro 2016, sans jamais les atteindre... Troisième du dernier Ballon d'Or, l'attaquant français est un peu à la peine cette saison, à l'image de son équipe madrilène. Est-ce un signe d'une fin de cycle, alors que son nom circule un peu partout en Europe ? Eric Olhats a répondu à cette question sans détour...

« Obligatoirement, il y a réflexion parce que ça tape à la porte. Tout ce qui est mis sur la table actuellement, on y pense aussi. Dans une rentabilité à long terme, sur l'aspect personnel, est-ce que ce serait bien qu'il aille voir autre chose ? Tout le monde veut le voir dans une équipe supposée joueuse parce que ce serait soi-disant beaucoup mieux pour lui. Il n'y a pas 50 000 clubs qui peuvent mettre 100 millions sur la table, le tour est vite fait. C'est le prix de la clause, ils ne feront pas de cadeau. Manchester United, ils ont pris des renseignements, comme tous les autres. Ils viennent un peu aux nouvelles pour savoir quel est notre état d'esprit… Mais ça paraît logique. Chelsea, Manchester City, Barcelone et même le Real ont aussi tapé à la porte. Tout le monde vient pour savoir ce qui est faisable ou pas faisable, c'est normal, c'est le jeu des chaises musicales. Le Real ? C'est impossible. Il y a un pacte de non-agression. Il y a aussi d'autres données délicates. Ce n'est pas à l'ordre du jour. Le PSG intéressé ? On n'a pas eu d'approches concrètes comme il y en avait eu l'année précédente », a lancé, dans Team Duga sur RMC, le conseiller sportif de Griezmann, qui révèle donc que l'attaquant français est réellement pisté par cinq grands clubs européens même s'il se sent très bien à Madrid.