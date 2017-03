Atlético : Simeone et Griezmann séparés, l’Argentin n'y pourra rien

Dans : Mercato, Liga.

Toujours annoncé dans le viseur du Paris Saint-Germain, Diego Simeone est pourtant clair lorsqu’il évoque son avenir dans les médias.

Dans un entretien accordé au quotidien As, l’entraîneur de l’Atlético Madrid a de nouveau certifié qu’il ne bougerait pas cet été. Et ce même s’il avait partagé ses doutes en fin de saison dernière, juste après la finale de la Ligue des Champions perdue contre le Real Madrid (1-1, 5-3 t.a.b.).

« J'ai dit ce que je ressentais, j'avais besoin de réfléchir, a confié l’Argentin. Est-ce si grave ? Je pense que si j'avais voulu partir entraîner une autre équipe, j'aurais eu 35 millions de raisons de le faire. 35 millions de raisons. Je ne suis pas parti car je ne le voulais pas. Parce que je ne le veux pas. Parce que je m'identifie encore à ce que je fais, avec le club, parce que je suis encore énormément attaché à l'équipe. » Mais cette fois, le destin du technicien ne sera pas forcément lié à celui de l’attaquant Antoine Griezmann (26 ans) qui risque de partir.

Griezmann ne sera pas retenu

« Oui, parce qu'il y a une clause libératoire. Il n'y a pas de sécurité, a reconnu El Cholo. (...) Les grands joueurs veulent jouer la Ligue des Champions et la disputer jusqu'au bout, et Griezmann en fait partie. Je ne me permettrai jamais d'obliger un joueur à rester. Je ne l'ai pas fait avec Diego Costa ni avec Falcao. Les joueurs qui ont donné leur vie pour moi, je les accompagnerai dans leurs décisions. Mais il est clair que tant que Griezmann reste, l'équipe et le club vont continuer à grandir. » De son côté, le Français affirme qu’il souhaite rester malgré l’intérêt de Manchester United.