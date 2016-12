ASSE : Bastos au mercato ? Son passé à l'OL n'est pas oublié

Dans : Mercato, Ligue 1, ASSE.

L'AS Saint-Etienne ne le cache pas, le recrutement d'un joueur au profil offensif sera la priorité du mercato hivernal qui débute le 1er janvier. Et la cellule de recrutement a déjà à l'oeil plusieurs profils, notamment en Suisse ou aux Pays-Bas, même si l'ASSE n'explosera pas son budget pour s'offrir la pépite tant convoitée. Parmi les rumeurs évoquées, celle de la signature de Michel Bastos, le joueur brésilien étant désormais libre et n'ayant pas caché il y a quelques semaines qu'il pourrait accepter une offre en Europe et plus précisément en Ligue 1.

L'ancien lyonnais a gardé une maison dans la région et forcément cela pourrait être une option intéressante. Mais, dans Le Progrès, la possibilité de voir Michel Bastos signer à l'AS Saint-Etienne est découpée en morceaux. « Plus près de nous, l’ancien Lyonnais Michel Bastos a fait savoir qu’il aimerait rejouer en France. Il est libre mais oublions… Le kop se souvient qu’il l’avait chambré avec l’OL dans un très chaud derby », rappelle le quotidien régional, qui estime que faire signer Bastos chez les Verts pourrait être très mal vécu par les supporters stéphanois. Nul doute que les dirigeants de l'ASSE ont probablement fait le même constat.