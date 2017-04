L'incroyable bataille des femmes de Cabaye (ce n'est pas une blague)

Dans : Info.

Nous sommes le 1er avril et certains pourraient croire à une blague, tant le dossier est rocambolesque. Mais voilà, l'histoire qui oppose Fiona Cabaye (notre photo), l'ancienne épouse de Yohan Cabaye, avec qui il a eu trois enfants, à sa nouvelle compagne, Laetitia Bernardini, qui était une très grande amie de de Fiona, va débarquer au tribunal. En effet, le 24 avril prochain, le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence va devoir juger les déclarations de Fiona Cabaye envoyées via les réseaux sociaux à celle qui est devenue la compagne du joueur de Crystal Palace.

En plein Euro, Fiona Cabaye avait interpellé le milieu de terrain via Instagram au sujet de sa nouvelle fiancée avec un peu cordial : « c ça ta beauté??? Heureusement que tous les goûts sont dans la nature!!!!! Je prefere etre “cadavérique et ridée” plutôt que de ressembler à un tonglier (moitié thon moitié sanglier) ». Et Laetitia Bernardini n'a pas apprécié ces propos et a donc porté plainte pour injure publique contre Fiona Cabaye. S'exprimant dans L'Equipe Magazine, l'avocat de l'ex-épouse de Yohan Cabaye a défendu cette dernière. « Je considère qu’à partir du moment où on provoque une personne sur les réseaux sociaux, il est normal qu’elle se défende, avance son avocate. Mettez-vous à la place d’une femme dont le mari part avec sa meilleure amie et qui se retrouve assignée pour injure publique par cette dernière ? C’est une histoire pénible pour une jeune maman de trois enfants », explique Maitre Farouze Issad.

Mais les deux avocats s'affrontent aussi sur le côté insultant du mot tonglier, qui n'existe pas et va donc donner lieu à une bataille juridique. C'est pas comme si la justice avait d'autres chats à fouetter...