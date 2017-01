Officiel : Le Mondial se jouera à 48 pays à partir de 2026 !

Réuni ce mardi matin, le Conseil de la FIFA a décidé à l'unanimité qu'à partir de l'édition 2026, le Mondial se jouera à 48 pays. Les qualifiés se repartiront dans seize groupes de trois pays. Gianni Infantino, président de l'instance mondiale du football, donnera plus de détails lors d'une conférence de presse qui se tiendra dans les prochaines heures.

The FIFA Council unanimously decided on a 48-team #WorldCup as of 2026:

16 groups of 3 teams. Details to follow after the meeting.