Football for Friendship : Une expérience rêvée à Saint-Pétersbourg

Dans : Foot Mondial.

A un an de la coupe du monde, la Coupe des Confédérations s’est déroulée sans accroc majeur au niveau de l’organisation. Un succès pour la Russie, qui a pu démontrer que ses stades seraient au niveau de l’évènement footballistique de 2018. En marge de la finale entre l’Allemagne et le Chili qui a eu lieu ce dimanche, de nombreux enfants venant de 64 pays différents ont pu disputer le tournoi international « Football pour Frienship » (Football pour l’amitié) et ensuite aller observer ce qui se fait de mieux dans leur sport favori à l’occasion de la finale de la Coupe des Confédérations à Saint-Pétersbourg.

Ce tournoi organisé par Gazprom, sponsor de l’UEFA et de la FIFA, a pour ambition de démontrer aux jeunes joueurs du monde entier que les valeurs du sport et de l’amitié peuvent s’appliquer au football, où la compétitivité et les différences de nationalité prévalent régulièrement. De l’Algérie au Vietnam, garçons et filles de 12 ans ainsi que leurs accompagnateurs ont eux aussi pu tâter le terrain à Saint-Pétersbourg à un an du Mondial. Cette année, le club du Cosmo de Taverny avait envoyé ses représentants pour la France, les jeunes Oscar Leriche et Grégory Terret au sein de la Blue Team, ainsi que leur dirigeant Didier Baisnée. Si elle ne s’est pas imposée dans la compétition, la Blue Team a néanmoins parfaitement compris ce qui était aussi important que la victoire dans le sport, en remportant notamment le prix du fair-play.

C’est l’équipe orange qui s’est imposée, sous l’oeil bienveillant du meilleur buteur de l’histoire du championnat russe, Aleksandr Kerzhakov, mais aussi de quelques anciennes gloires comme Stan Collymore, Ivan Zamorano, Julio Baptista ou Alexei Smertine. Une compétition internationale avec des enfants de leur âge, une présence dans les tribunes d'une finale d’un grand tournoi au sein de la splendide Zenit Arena, ce sont avec des souvenirs plein les yeux que les participants du tournoi « Football for Friendship » ont quitté la Russie. Avec le secret espoir d’y revenir dans un an.