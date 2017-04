FIFA : Un remède miracle pour gracier Platini et Blatter ?

Dans : Foot Mondial.

Bouté hors de la FIFA en raison d’un scandale de corruption dont il était au cœur, Sepp Blatter est désormais suspendu de toute fonction officielle dans le football pendant huit ans.

Son successeur annoncé, Michel Platini, a été entrainé dans sa chute, en raison d’un paiement déloyal reçu de la part du dirigeant suisse plusieurs années auparavant. Tout ce beau monde est désormais éloigné des instances, mais Blatter n’a visiblement pas dit son dernier mot. Alors que le football est reparti sur de nouvelles bases et avec de nouvelles têtes à la FIFA comme à l’UEFA, l’homme d’affaires de 81 ans estime qu’il est toujours possible d’inverser la tendance, comme il le confie à l’AFP.

« Il faut que Platini revienne. Il peut revenir, pour reprendre l'UEFA ou la FIFA. Mais il faut aussi qu'on fasse sauter sa suspension ou la mienne. C'est possible, on peut faire une demande de révision s'il y a des faits nouveaux, on est en train de voir où il y a des faits nouveaux, alors le tribunal pourra rouvrir le cas. Et j'ai des éléments que je ne peux pas dévoiler maintenant qui donnent cette possibilité », a lancé Sepp Blatter, qui s’était pourtant fermement opposé à la candidature de Michel Platini à la FIFA. Une chose est sûre, comme l’indique la citation, avec des amis comme ça, l’ancien numéro 10 n’a pas besoin d’ennemis.