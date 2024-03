Brahim Diaz dit non à l’Espagne et oui au Maroc

Dans : Foot Mondial.

Par Corentin Facy

Homme en forme du Real Madrid depuis plusieurs semaines, Brahim Diaz va échapper à la sélection espagnole puisque le milieu offensif de 24 ans a opté pour le Maroc.

Depuis plusieurs jours, la presse espagnole s’enflamme autour du dossier Brahim Diaz, lequel avait le choix entre la Roja et le Maroc pour sa carrière internationale. Né à Malaga d’une mère espagnole et d’un père d’origine marocaine, le milieu offensif du Real Madrid avait le choix et alors que les supporters de l’Espagne ont longuement espéré que l’ancien Milanais opte pour leur sélection, ce ne sera finalement pas le cas. A en croire les informations des journaux AS et Marca, Brahim Diaz a pris la décision de jouer pour le Maroc.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Brahim Díaz (@brahim)

Un choix « ferme, mûrement réfléchi et sans retour en arrière possible » selon la presse espagnole. Le joueur a longuement hésité mais n’a pas senti chez le staff espagnol de Luis de la Fuente un réel désir de l’enrôler, raison pour laquelle il a fini par céder aux sirènes du Maroc, où le forcing a en revanche été intense pour le convaincre. Walid Regragui va donc convoquer le joueur du Real Madrid pour les matchs amicaux face à l’Angola et contre la Mauritanie, les 22 et 26 mars prochains. Un sacré renfort en perspective pour les Lions de l’Atlas, à un poste où le talent ne manque pas au Maroc avec Amine Harit, Azzedine Ounahi ou encore Hakim Ziyech.