FIFA : Répartition des équipes pour la Coupe du Monde à 48

Après avoir validé sa future Coupe du Monde à 48 équipes, la Fédération Internationale de Football a révélé les contours de sa nouvelle compétition.

À partir de 2026, la Coupe du Monde se jouera à 48 équipes, alors qu'elle se dispute à 32 depuis l'édition 1998. Et cette révolution, voulue par le président de la FIFA Gianni Infantino, se dévoile peu à peu. En effet, ce jeudi à Zürich, le Bureau du Conseil de la fédération s'est prononcé sur l’élargissement de son Mondial. Dans ce nouveau format, le football européen aura la plus grosse part du gâteau puisque 16 équipes du Vieux Continent joueront cette Coupe du Monde à 48, contre 13 actuellement.

Derrière l'Europe, le continent le mieux représenté sera l'Afrique, qui passera de cinq à neuf formations. Devant l'Asie (huit sélections), la CONCACAF (six), la CONMEBOL (six) et la confédération d’Océanie (une). Les deux dernières places qualificatives seront octroyées à l'issue d'un mini-tournoi, qui devra départager six équipes de cinq confédérations différentes sauf l’UEFA, ainsi qu'une équipe de la confédération du pays-hôte. Cette nouvelle répartition des équipes « sera soumise pour ratification au Conseil de la Fifa, le 9 mai à Bahrein, deux jours avant le Congrès », a fait savoir la FIFA.