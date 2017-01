FIFA : Bientôt la fin du hors-jeu et des tirs au but ?

Dans : Foot Mondial.

Nommé président de la FIFA l’année dernière, Gianni Infantino veut du changement dans le monde du football. Outre le nombre de participants au Mondial, le dirigeant s’attaque aussi aux règles de ce sport.

Ainsi, Marco van Basten, responsable du développement technique de l’instance internationale, a proposé quelques idées surprenantes pour rendre le foot plus attractif. Parmi elles, la suppression du hors-jeu.« Le football ressemble de plus en plus au handball, avec des équipes qui installent une muraille devant leur surface de réparation. Sans la règle du hors-jeu, il y aurait plus de possibilités pour les attaquants et plus de buts, a expliqué le Néerlandais à Sport Bild. Dans le hockey sur gazon, le hors-jeu a été aboli et ça n'a pas posé de problème. »

Le face-à-face plutôt que le penalty ?

Autre proposition : oublier les prolongations et les tirs au but pour privilégier des face-à-face entre un joueur et un gardien. « Chaque équipe aurait cinq essais. L'arbitre siffle, le joueur s'élance des 25 mètres et a huit secondes pour tenter de marquer. Si le gardien fait une parade c'est fini, a détaillé l’ancien attaquant. Ce serait plus spectaculaire pour les spectateurs et plus intéressant pour le joueur. Dans une séance de tirs au but, tout est réglé en une seconde. Avec ces face-à-face, le joueur a plus de possibilités, il peut dribbler, tirer ou attendre de voir comment se comporte le gardien. »

Enfin, Van Basten aimerait également augmenter le nombre de changements dans un match, instaurer le carton jaune synonyme d’expulsion temporaire et le carton rouge pour un joueur auteur de cinq fautes, « comme au basket-ball ». Après l’arbitrage vidéo, toutes ces idées ne feront pas l’unanimité...