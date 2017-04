Officiel : Loïc Perrin prolonge à l'ASSE jusqu'en 2020

Dans : ASSE, Mercato.

Après une petite passe d’arme la semaine dernière, tout s’est arrangé entre Loïc Perrin et l’AS Saint-Etienne.

L’emblématique capitaine des Verts a prolongé son contrat de deux saisons, ce qui l’emmène jusqu’en 2020. Et ce n’est pas fini, comme l’explique le club stéphanois dans un communiqué. « C'est officiel : Loïc Perrin sera Vert jusqu’en 2020. Et même au-delà ! Sa prolongation de contrat est assortie d’une reconversion au sein de l’AS Saint-Etienne. Loïc Perrin (31 ans) voit la vie en Vert. Ce vendredi, Roland Romeyer, Président de l'AS Saint-Etienne et le capitaine emblématique des Verts, ambassadeur à vie du club, ont officialisé la prolongation du contrat liant les deux parties pour deux saisons supplémentaires. Le Stéphanois, qui pourra, une fois sa carrière terminée entamer une reconversion au sein de l’ASSE, est lié à son club formateur au moins jusqu’en 2020. Un gage de confiance, de stabilité et de qualité pour le joueur et le club », a expliqué le club stéphanois à propos d’un élément qui joue à Saint-Etienne depuis l’âge de 12 ans, et en est désormais l’un des maillots forts depuis plusieurs saisons.