Nice-ASSE : Le jour où Rivère a failli coller une droite à Caïazzo...

Dans : ASSE, OGCN, Ligue 1, OL.

Bernard Caïazzo semble avoir du mal à tenir sa langue dans sa poche, et cela ne remonte pas au derby de dimanche soir, lorsque le co-président de l'ASSE a insulté les joueurs de l'OL. En effet, à quelques heures du match entre Nice et l'AS Saint-Etienne, Jean-Pierre Rivère admet qu'un jour il a bien failli coller une bonne droite à Bernard Caïazzo en pleine tribune. S'il ne dit pas pourquoi, il admet que c'est la seule fois qu'il a perdu dans ses nerfs depuis qu'il est dans le football.

« Si j’ai déjà pu me battre en tribune ? Ça m’est arrivé une seule fois, il y a trois ans. Lors d’un match, j’aurais pu me lever et mettre une bonne droite à quelqu’un qui est devenu depuis un bon président, avec lequel j’échange beaucoup… Non, je ne vous dirai pas qui ! (Ndlr : Selon L’Equipe, c’est Bernard Caïazzo) Mais, ce soir-là, je me suis retenu. Ce n’est pas l’homme qui s’est retenu, mais le président, par rapport au club. Sans ça, je me levais et je lui en collais une. Dans le football, il faut toujours contrôler ses propos et ses gestes », confie, dans le quotidien sportif, le président de l’OGC Nice, qui aura l’occasion de croiser son homologue stéphanois ce mercredi soir. A priori les claques ne seront pas au programme…