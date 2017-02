MU : Martial le Lyonnais compte bien punir l'ASSE

Dans : ASSE, OL, Europa League, Coupe d'Europe, Premier League.

Trois jours avant d'affronter l'AS Saint-Etienne dans le seizième de finale aller d'Europa League avec Manchester United, Anthony Martial a confié toute sa détermination.

Si cette première rencontre européenne dans le Théâtre des Rêves d'Old Trafford est forcément spéciale pour les Verts, qui n'ont plus joué contre une telle équipe depuis plusieurs années, ce match sera aussi particulier pour Anthony Martial. Formé à l'Olympique Lyonnais entre 2009 et 2013, l'attaquant français retrouvera donc son meilleur ennemi stéphanois. Mis en confiance par son très bon match contre Watford samedi (2-0), Martial veut désormais marquer contre Sainté pour atteindre la fameuse barre des 25 buts avec Manchester, qui offrirait ainsi un bonus de 10 ME à Monaco.

« Quand j'étais à Lyon, il y avait une énorme rivalité contre Saint-Etienne. Le derby se jouait toujours dans une atmosphère particulière, avec un jeu agressif. À chaque fois que je jouerai contre eux, ce sera avec un désir supplémentaire. En Europa League, ce sera un match difficile, mais si nous jouons avec toute notre qualité, je pense que nous pouvons faire de bonnes choses. Bien sûr, ce serait génial de marquer contre eux à nouveau. Mais la chose la plus importante, c'est de gagner le match. Un but, ce serait un bonus. L'ASSE est en bonne forme. Je suis sûr qu'ils seront animés, d'autant plus qu'ils n'ont pas l'habitude de jouer contre de grands clubs comme United », a lancé, sur le site de son club, l'international français, qui rêve donc de qualifier MU contre l'ASSE en marquant un but.