Mercato : L'ASSE a contacté Douglas Santos pour sa défense

Dans : ASSE, Mercato, Ligue 1.

L'AS Saint-Etienne a recruté ce mercredi le latéral gauche grec Alexandros Katranis, mais à priori les Verts auraient d'autres fers sur le feu pour ce poste. En effet, Douglas Santos, le défenseur de Hambourg, aurait été approché par l'ASSE selon la presse allemande. Joint par Foot01, l'agent de l'international brésilien a reconnu ces contacts mais avoue que l'affaire ne se fera probablement pas.

« Le contact avec Saint-Etienne existe. Un agent français nous a appelé pour nous dire que l'ASSE est intéressée. Pas plus, on n'a reçu aucune offre. Mais par contre, nous avons une offre concrète du PSV Eindhoven, et c'est la priorité. Nous avons déjà un accord avec le PSV pour un prêt avec option d'achat. Le PSV va payer son salaire, qui est bien loin de ce que Saint-Etienne paie normalement. Et la perspective sportive au PSV est intéressante », a expliqué le représentant de Douglas Santos.