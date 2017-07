Mercato : Il a recalé Nantes, l'ASSE y croit !

Dans : ASSE, Mercato, Ligue 1, FC Nantes.

Après une saison de prêt à l'AS Saint-Etienne, Jordan Veretout est reparti à Aston Villa où il est encore sous contrat. Mais le milieu de terrain n'évoluera probablement pas en D2 anglaise, et les dirigeants anglais sont donc sensibles aux offres qu'ils reçoivent pour l'ancien nantais. Un come-back chez les Canaris a même été évoqué, mais le ton est monté subitement entre Waldemar Kita et Jordan Veretout, le président du FC Nantes n'étant pas loin de dire que le joueur était plus un mercenaire qu'autre chose. Des propos qui ont « dégouté », le milieu de terrain, lequel a qualifié de « dégueulasse » l’attitude de Waldemar Kita.

Pendant ce temps, l'ASSE n'est pas restée inactive et ce samedi Le Progrès affirme que les dirigeants stéphanois ont toujours un oeil sur Jordan Veretout, dont ils ont apprécié le comportement et le rendement cette saison. Et cela avec l'accord d'Oscar Garcia qui apprécie lui aussi le milieu de terrain. « L’option d’un nouveau prêt de son club, Aston Villa, avec lequel il est lié jusqu’en 2020 est une éventualité sérieuse », explique le quotidien régional, qui semble optimiste concernant ce dossier.