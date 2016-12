ASSE : Wanderson est chaud pour rejoindre les Verts

Dans : ASSE, Mercato.

Annoncé dans le viseur de Saint-Etienne pour cet hiver, Wanderson pourrait bien quitter Ludogorets, lui qui s’était fait connaître en France grâce sa bonne prestation face au PSG en Ligue des Champions, et notamment son but au Parc des Princes lors du match retour. Revenir en France dans les prochaines semaines semble en tout cas être dans les plans du milieu offensif brésilien, comme l’a confié son agent à Foot01.com. Ce dernier n’attend plus qu’un geste concret des Verts pour faire avancer ce transfert.

« Nous attendons une offre officielle de Saint-Etienne. L'intérêt est réel, mais les discussions poussées ne pourront débuter qu'avec une offre. Wanderson est intéressé pour rejoindre la France et apprécie le projet de l'ASSE », a souligné le représentant du Brésilien de 28 ans, qui se verrait bien continuer sa carrière dans le Forez. A l'heure où l'ASSE cherche un remplaçant à Oussama Tannane en vue de la CAN, l'arrivée de Wanderson pourrait bien lancer le mercato des Verts.