ASSE : Un diner secret pour faire venir Areola et Nkunku à l'ASSE ?

Dans : ASSE, Mercato, Ligue 1, PSG.

Et si l'AS Saint-Etienne réalisait deux opérations avec le Paris Saint-Germain d'ici la fin du mercato estival ? Non les Verts ne se feront prêter Edinson Cavani et Javier Pastore, mais à priori Bernard Caïazzo a discuté d'un double deal avec Antero Henrique, le directeur sportif du PSG, lors d'un déjeuner en commun à Paris ce mercredi.

C'est le très bien informé compte @ParisUnited6 qui fait cette annonce en donnant le nom des deux joueurs concernés par un éventuel départ vers l'ASSE, à savoir Alphonse Aréola et Christopher Nkunku. Si le prêt de Nkunku parait avoir du sens, celui d'Aréola peut étonner dans la mesure où l'AS Saint-Etienne a déjà un gardien numéro avec Stéphane Ruffier. On voit mal le jeune portier du PSG repartir dans un rôle de numéro 2, même si la possible venue d'un nouveau gardien de but au Paris Saint-Germain risque de le renvoyer sur la touche, et même dans les tribunes. Les Verts semblent donc à l'affût dans ces deux dossiers, au cas où...