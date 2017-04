ASSE : Tannane sanctionné par Galtier

Dans : ASSE, Ligue 1.

Entièrement remis suite à son opération d'une pubalgie qui l'a longtemps éloigné des terrains, Oussama Tannane n'a pas été intégré dans le groupe de l'AS Saint-Etienne à l'occasion de la réception de Nantes, ce dimanche à Geoffroy-Guichard. L'attaquant marocain n'a pourtant aucun souci physique, mais il s'agit d'une sanction décidée par Christophe Galtier. En effet, selon L'Equipe, si Oussama Tannane a été envoyé en CFA2 plutôt que d'être convoqué en Ligue 1, c'est tout simplement par ce que le joueur n'a pas eu une attitude du gout de son entraîneur durant cette semaine de préparation.

« Son comportement a été jugé insatisfaisant à l’entraînement », affirme le quotidien sportif. Et après avoir fait ce constat, Christophe Galtier a été intraitable, préférant se passer de l'international marocain malgré un secteur offensif guère à la fête avant cette longue trêve de trois semaines sans match pour l'ASSE. Le coach des Verts espère que Tannane retiendra la leçon pour l'avenir et saura se montrer plus impliqué dans les dernière semaines de la saison.