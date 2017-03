ASSE : Sans eux, Sainté jouerait le maintien balance Pierre Ménès

Dans : ASSE, Ligue 1.

Après le triste match nul de l'AS Saint-Etienne contre Metz dimanche (2-2), Pierre Ménès a tenu à féliciter deux joueurs stéphanois.

Plutôt séduisant en début d'année 2017, avec notamment une belle victoire contre l'ennemi lyonnais, le club stéphanois sombre un peu ces derniers temps. Sainté reste effectivement sur deux nuls et deux défaites en Ligue 1. Malgré cette mauvaise passe, et une absence de victoire depuis le 12 février, les Verts sont encore en course pour le Top 5, à quatre points de l'OM, 5e, et à deux longueurs de Bordeaux, 6e. Mais si cette qualification en Europa League est encore possible, c'est grâce à Stéphane Ruffier et Loïc Perrin, selon Pierre Ménès.

« Contre Metz, les Verts ont encore offert un match assez pitoyable à leurs supporters. On peut dire que si on enlève Ruffier et Perrin de cette équipe, il ne reste pas grand-chose. Les Grenats ont bien joué le coup dans cette rencontre en ouvrant le score sur un très joli but de Sarr. Les locaux ont réussi à égaliser grâce à une réalisation de renard de Beric, bien servi par Perrin. Metz, qui n'avait absolument pas peur de Sainté, a continué d'attaquer pour reprendre l'avantage, par l'intermédiaire de Falette. Les hommes de Galtier n'ont plus rien montré jusqu'au coup de tête salvateur de Loïc Perrin. Le défenseur est tout dans cette équipe : l'âme, le capitaine et le sauveur. Encore une fois, sans lui et son portier, Saint-Etienne ne pourrait pas rêver à l'Europe et se cantonnerait peut-être même au maintien », a lancé, sur son blog Canal+, Ménès, qui estime donc que l'ASSE peut grandement remercier ses deux leaders défensifs.