ASSE : Sainté s’est servi des fans pour virer Mounier lâche Riolo

Dans : ASSE, Mercato.

A peine arrivé en prêt à l’AS Saint-Etienne, Anthony Mounier a dû repartir à Bologne afin de fuir une situation inconfortable. En effet, certains supporters stéphanois n’ont pas oublié son passé chez le rival lyonnais ni ses déclarations contre les Verts.

Officiellement, c’est donc à cause des fans que l’ASSE a dû se séparer de sa recrue hivernale. Mais ce n’est pas du tout l’avis de Daniel Riolo. De son coté, le consultant de RMC croit plutôt à une manipulation des supporters dans la mesure où le milieu offensif ne faisait pas l’unanimité au sein du club.

« Ce qui se passe, c'est que les supporters, ce sont les pantins des dirigeants qui en font un peu ce qu'ils veulent. Et ça, ça m'énerve, a réagi Riolo. Un coup on vous caresse, un coup on vous tape dessus, un coup "fermez votre gueule", un coup "vous parlez et on vous écoute"... (...) Les supporters, ils les prennent pour des cons. Alors au bout d'un moment, ils se prennent une porte dans la gueule. Je ne suis même pas sûr que tout le monde était d'accord au sein du club de Saint-Etienne. Entre ce que voulait Galtier, ce que voulaient les dirigeants. Je pense même que certains supporters ont été instrumentalisés en leur disant "si vous gueulez, finalement on ne le prendra pas..." »

L’ASSE jugée responsable

« Encore une fois, ça va être très simple de taper sur la gueule des supporters. Moi je dis que tant qu'ils ne sont pas dans la violence, si Mounier vient, ils ont le droit de faire toutes les banderoles qu'ils veulent pour contester cette venue, a-t-il estimé. Ils ont le droit de le siffler à chaque match s'ils en ont envie, pour ses déclarations pourries envers leur club. Je trouve ça normal, je trouve que c'est aux dirigeants de faire attention à ça, à respecter l'histoire de leur club et les rivalités qui vont avec. » A l'avenir, l'ASSE réfléchira avant de s'intéresser à un ancien Lyonnais...