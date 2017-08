ASSE : Sainté fait confiance à l'OM pour Cabella

Dans : ASSE, Mercato, Ligue 1, OM.

L'AS Saint-Etienne comptait pouvoir officialiser la venue de Rémy Cabella ce mercredi, histoire d'avoir un ultime jour du mercato plus détendu. Oui mais voilà, si le joueur phocéen, l'OM et l'ASSE ont un accord, l'Olympique de Marseille a prévenu les Verts qu'il fallait attendre la signature d'un nouvel attaquant avant de parapher le prêt officiel de Cabella à l'AS Saint-Etienne. Et le joueur aurait été directement informé il y a quelques heures par Rudi Garcia de cette décision.

Cependant, même si l'OM traîne en longueur pour s'offrir son renfort offensif tant attendu, l'ASSE n'est pas plus inquiète que cela concernant la prochaine venue de Rémy Cabella à Saint-Etienne. « Du côté de l’ASSE, on doutait que l’opération puisse se réaliser dans la soirée. Mais on restait résolument confiant sur son issue », indique ce mercredi Le Progrès. Jeudi sera une longue journée pour tout le monde, et les Verts n'y échapperont donc pas.