ASSE : Saint-Etienne a un bilan inégalé et s’en félicite

Dans : ASSE, Ligue 1.

Dans un communiqué publié ce jeudi, l’AS Saint-Etienne a fait le point sur sa situation financière, au lendemain de la réunion du conseil de surveillance de l’AS Saint-Etienne, sous l’égide de Bernard Caïazzo. Ce dernier a tenu à féliciter le président des Verts, Roland Romeyer, pour la nouvelle tenue impeccable des comptes pour l’exercice 2016-17.

« Pour la septième saison consécutive, l’ASSE présentera un résultat financier bénéficiaire, ce qui devrait également être le cas à l’issue de l’exercice en cours. L’ASSE est le seul club de Ligue 1 qui, depuis 2010, n’a jamais subi de pertes financières. Ces bons résultats permettent de conforter le projet sportif.

Le Conseil de surveillance tient à féliciter le Directoire et en particulier son Président Roland Romeyer pour cette performance. L’ASSE est en ordre de marche comme le prouvent ses résultats sportifs et financiers. La gouvernance du club est stable et structurée », a ainsi expliqué le club du Forez, qui a également rebondi sur la récente attaque subie par Romeyer de la part de l’un de ses anciens associés, en lui renouvelant toute sa confiance.