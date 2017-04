ASSE : Romeyer a un plan pour acheter Geoffroy-Guichard

Dans : ASSE, Ligue 1.

C'est vendredi qu'avait lieu à Saint-Etienne une première réunion entre les élus de la ville et les dirigeants de l'ASSE concernant l'avenir de Geoffroy-Guichard et une possible vente du Chaudron à l'AS Saint-Etienne. Après les échanges très musclés de ces dernières semaines, le maire et Roland Romeyer ont calmé le jeu, bien conscient que les invectives à distance ne servaient à rien et qu'il était surtout urgent de discuter.

Et si l'on en croit Le Progrès, cette première rencontre a été plutôt cordiale, notamment parce qu'il faut déjà régler un problème urgent, à savoir que la convention que lie l'ASSE et la Métropole s'achève en fin de saison. Donc sans accord, les Verts n'auraient plus de stade l'année prochaine. Bien évidemment ce scénario n'aura jamais lieu et le contrat sera prolongé mais d'une seule année en attendant la suite. Interrogé sur ce rendez-vous, Roland Romeyer ne veut plus d'un bras de fer avec Gaël Perdriau, mais souhaite convaincre le maire de Saint-Etienne de l'utilité de vendre le Chaudron aux Verts. « On va fournir des détails, présenter un dossier plus complet, donner des explications pour continuer à parler (…) Cette réunion a été conviviale, constructive, dans laquelle chacun a donné son point de vue. Nous, on veut que la ville, le club, les Stéphanois, tous soient gagnants dans le projet », a confié le président du directoire de l’AS Saint-Etienne, toujours aussi convaincu que la vente de Geoffroy-Guichard est la seule solution.